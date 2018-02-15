АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Февральские праздники в разных странах мира показывают туристам колоритные традиции народов
EUR 71.23 USD 57.59
Курс валют на 15.02.2018

Лиза Полыгалова поразила фанатов пышными ягодицами, сравнив себя с Ким Кардашьян

Лиза Полыгалова часто становится жертвой насмешек хейтеров из-за собственной фигуры, но звезда телешоу "Дом-2" довольна собой, сравнивая себя с Ким Кардашьян.

Для антифанатов Полыгалова - крепкий орешек, так как её практически невозможно чем-либо зацепить, по крайней мере, упрёками по поводу внешности. Интернет-пользователи пробовали обидеть девушку, сравнив её с кентавром, а она только согласилась с этим, ничуть не расстроившись.

Лиза Полыгалова поразила фанатов пышными ягодицами, сравнив себя с Ким Кардашьян

Накануне она снова опубликовала в Instagram фото, продемонстрировав свои пышные ягодицы. В описании она назвала себя Ким Кардашьян, а также отметила, что на такую громадную "пятую точку" довольно сложно подобрать джинсы.

Лиза подчёркивает, что к помощи пластических хирургов она не обращалась, понадеявшись только на собственные силы. Так, несколько месяцев ей пришлось упорно трудиться в спортзале, чтобы в итоге добиться таких результатов, которыми очень довольна.

Также Полыгалова обратилась к своим подписчикам с целью узнать, какие им нравятся формы - как у Ким Кардашьян, Ники Минаж, Бейонсе или же более подсушенные. Фолловеры с удовольствием вступили в диалог с телезвездой, высказав своё мнение по этому поводу.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
30% корпоративных продаж авто приходится на Москву
Фанаты уверены, что Алёна Водонаева беременна
В РКК «Энергия» сообщают о скором окончании
Скандалистка Ольга Рапунцель покинула «Дом-2» и
Микроскопический робот передвигается по воде и
Екатерина Варнава отметила День влюбленных
Экспертами названы различия между смартфонами
SpaceX построит еще одну плавучую платформу для
Ученые: Мужчины чаще женщин страдают от кожных
Нелли Ермолаева рассказала, что предчувствовала
Ученые из США создали новый материал для
На трассе протестировали седан Hyundai Sonata
Анастасия Квитко поздравила фанатов с днем
Компания Hyundai испытывает новый 350-сильный
Оказалось, что у Ксении Бородиной давно фамилия
BMW построит в Калининградской области автозавод
Ученые создали действенный препарат для
Компания Citroen представила новое поколение
NASA планирует отказаться от мегателескопа WFIRST
Hyundai начал испытания нового 350-сильного мотора
Пользователи считают, что Ольга Бузова стала
Фанаты поняли, что Ксения Бородина намекает на
В Тюмени при помощи ЭКО в 2017 году на свет
Минздрав разработал проект по поддержке «трезвых»
В День всех влюбленных Ольга Бузова занималась
Анонсирован ТОП-10 самых продаваемых корейских
Ученые: Йогурты полезны для сердца и сосудов
Ученые: Целостность голубого пятна головного
Певица Слава порадовала липчан «страстным»
Nissan Qashqai подорожал на 31 000 рублей
Просмотреть все новости