Лиза Полыгалова поразила фанатов пышными ягодицами, сравнив себя с Ким Кардашьян

Для антифанатов Полыгалова - крепкий орешек, так как её практически невозможно чем-либо зацепить, по крайней мере, упрёками по поводу внешности. Интернет-пользователи пробовали обидеть девушку, сравнив её с кентавром, а она только согласилась с этим, ничуть не расстроившись.Накануне она снова опубликовала в Instagram фото, продемонстрировав свои пышные ягодицы. В описании она назвала себя Ким Кардашьян, а также отметила, что на такую громадную "пятую точку" довольно сложно подобрать джинсы.Лиза подчёркивает, что к помощи пластических хирургов она не обращалась, понадеявшись только на собственные силы. Так, несколько месяцев ей пришлось упорно трудиться в спортзале, чтобы в итоге добиться таких результатов, которыми очень довольна.Также Полыгалова обратилась к своим подписчикам с целью узнать, какие им нравятся формы - как у Ким Кардашьян, Ники Минаж, Бейонсе или же более подсушенные. Фолловеры с удовольствием вступили в диалог с телезвездой, высказав своё мнение по этому поводу.