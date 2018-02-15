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Давида Анташвили хотели посадить в клетку, обвинив в слишком агрессивном поведении

Участник телешоу "Дом-2" Давид Анташвили чувствует, что ситуация на островах накаляется до предела. Он рассказал, как лично страдает от всего этого.

В своём микроблоге мужчина решил поделиться с подписчиками своим видением ситуации, которая сформировалась на Сейшелах, где сейчас активничает банда, созданная участницами проекта. И то, что девушки вытворяют, Давиду совершенно не нравится.

Давида Анташвили хотели посадить в клетку, обвинив в слишком агрессивном поведении

В эту самую банду, о которой вещает Анташвили, входят следующие персоны: Елена Хромина, Дарья Лымарь, Майя Донцова и Карина Пронина. Что касается Виктории, то Давид нашёл в себе силы, подобрал правильные слова, чтобы примериться.

Также участник скандальной телестройки добавил, что его собирались на целый день посадить в клетку, которая служит в качестве КПЗ. Мужчину обвинили в том, что он порождает своими действиями агрессию на острове, хотя с этим он категорически не согласен. Компанию в невесёлом для времяпровождения месте ему должна была составить Елена Хромина, которая провинилась тем, что часто занимается провокациями различного рода.

Но в целом, подводит итог Давид, всё довольно ровно, если не считать некоторые мелкие неурядицы, с которыми он легко справляется.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:22
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