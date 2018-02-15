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В детстве Ксения Собчак страдала из-за публичности своего папы

Журналист и общественный деятель Ксения Собчак также является счастливой мамой и супругой.

В связи с выборами на пост президента страны, популярность девушки увеличилась. Вот и на днях Собчак вспоминала о том, что в детстве сама постоянно страдала от подчиненных своего папы и сбегала от них.

В детстве Ксения Собчак страдала из-за публичности своего папы

Вся эта ситуация ей очень не нравилась. Ведь популярен был ее отец, а страдала она.

«Я хотела жить своей жизнью. Страшно страдала от публичности, от того, что все ко мне обращались как к дочке мэра, от охраны. Мне все это не нравилось. Я постоянно убегала из дома, жила у подружек, меня искали всем городом. Для меня было ужасной травмой, что я не могла быть собой и иметь собственную жизнь. Я была дочкой Собчака и все время ассоциировалась с ним», – рассказывает Ксюша в интервью.

Многим подписчикам теперь интересно, что скажет, когда вырастит, о популярности своей мамы её сын Платон.
dzen / Общество / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:00
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