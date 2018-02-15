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Финансовый аналитик: Рубль окажется под давлением продавцов

Алексей Вязовский, вице-президента «Золотого монетного дома» высказал свое мнение по вопросу стабильности мирового финансового рынка. Эксперт считает, что стабильности российского рубля может помешать неустойчивое положение доллара из-за постоянного роста долговых обязательств США.

Стабильность мировых валют может быть нарушена из-за постоянного увеличения долговых обязательств американского государства, когда выпускаются доллары не обеспеченные реальным товаром. Однако многие государства, в том числе и Россия активно скупают ценные бумаги этой страны, считая, что экономическая мощь США гарантирует сверхдоходы.

Финансовый аналитик: Рубль окажется под давлением продавцов


По мнению Алексея Вязовского это положение не может продолжаться бесконечно долго, потому мировая экономика и слабый в экономическом плане рубль находятся постоянно в зоне риска. Российское правительство чтобы уйти от такой зависимости от "зеленого" - постоянно наращивает золотой запас, делая своеобразную "подушку безопасности", однако эксперты предупреждают, что и этот металл является товаром и потому его цена может упасть. И тогда Россия в очередной раз окажется в сложном положении.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 11:30
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