Финансовый аналитик: Рубль окажется под давлением продавцов

Стабильность мировых валют может быть нарушена из-за постоянного увеличения долговых обязательств американского государства, когда выпускаются доллары не обеспеченные реальным товаром. Однако многие государства, в том числе и Россия активно скупают ценные бумаги этой страны, считая, что экономическая мощь США гарантирует сверхдоходы.По мнению Алексея Вязовского это положение не может продолжаться бесконечно долго, потому мировая экономика и слабый в экономическом плане рубль находятся постоянно в зоне риска. Российское правительство чтобы уйти от такой зависимости от "зеленого" - постоянно наращивает золотой запас, делая своеобразную "подушку безопасности", однако эксперты предупреждают, что и этот металл является товаром и потому его цена может упасть. И тогда Россия в очередной раз окажется в сложном положении.