Фирма Ineos разработает альтернативный Defender с помощью Mercedes-Benz

Джим Рэтклифф является основателем химической компании Ineos заключил договор с фирмой Mbtech, принадлежащей Mercedes-Benz. Согласно договору, 200 инженеров немецкого бренда будут заниматься разработкой нового внедорожника вдохновляясь моделью Land Rover Defender, которую сняли с производства.Новому автомобилю уже придумали название - Projekt Grenadier. Предполагается, что автомобиль будет оснащён дизельным силовым агрегатом, также разработчики рассматривают варианты по выпуску гибридной и полностью электрической модели.По предварительным данным, в продаже новый автомобиль Projekt Grenadier появится в 2020 году. По данным компании, ежегодно новинку будут выпускать по 25 000 экземпляров.