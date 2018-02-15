Фирма Ineos разработает альтернативный Defender с помощью Mercedes-Benz
Специалиста немецкого автоконцерна Mercedes-Benz помогут британскому миллиардеру Джиму Редклиффу создать замену для автомобиля Land Rover Defende.
Джим Рэтклифф является основателем химической компании Ineos заключил договор с фирмой Mbtech, принадлежащей Mercedes-Benz. Согласно договору, 200 инженеров немецкого бренда будут заниматься разработкой нового внедорожника вдохновляясь моделью Land Rover Defender, которую сняли с производства.
Новому автомобилю уже придумали название - Projekt Grenadier. Предполагается, что автомобиль будет оснащён дизельным силовым агрегатом, также разработчики рассматривают варианты по выпуску гибридной и полностью электрической модели.
По предварительным данным, в продаже новый автомобиль Projekt Grenadier появится в 2020 году. По данным компании, ежегодно новинку будут выпускать по 25 000 экземпляров.
Джим Рэтклифф является основателем химической компании Ineos заключил договор с фирмой Mbtech, принадлежащей Mercedes-Benz. Согласно договору, 200 инженеров немецкого бренда будут заниматься разработкой нового внедорожника вдохновляясь моделью Land Rover Defender, которую сняли с производства.
Новому автомобилю уже придумали название - Projekt Grenadier. Предполагается, что автомобиль будет оснащён дизельным силовым агрегатом, также разработчики рассматривают варианты по выпуску гибридной и полностью электрической модели.
По предварительным данным, в продаже новый автомобиль Projekt Grenadier появится в 2020 году. По данным компании, ежегодно новинку будут выпускать по 25 000 экземпляров.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:00