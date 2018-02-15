Селена Гомес появилась на модном показе Coach в новом образе

Известная певица Селена Гомес стала гостьей модного показа Coach в Нью-Йорке. Знаменитость вышла в свет после тяжелого периода в своей жизни: двухнедельного лечения от глубокой депрессии и приступов тревожности, а также восстановления отношений со своим женихом Джастином Бибером. На Неделе моды, в рамках которой состоялась презентация осенне-зимней коллекции известного бренда Coach, певица выглядела в своем новом образе посвежевшей и веселой.Совсем недавно Селена Гомес кардинально сменила имидж, став яркой блондинкой, но теперь вернула прежний цвет своим волосам, преобразившись в шатенку. Пользователи Сети отметили, что певице очень идет ее новый образ: кожаная чернаz косуха поверх легкого цветастого сарафана, ковбойские сапоги и сумочка на плече. Что правда, Джастина Бибера рядом с девушкой не было.