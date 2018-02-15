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Аркадий Дворкович: "Роснефть" планирует инвестировать в экономику Ирака

Российская нефтегазовая компания "Роснефть" будет участвовать в проектах иракского правительства по освоению новых месторождений углеводородов. Об этом рассказал Аркадий Дворкович, вице-премьер правительства.

Ирак после Мексики и Венесуэлы, Ливии и Сирии станет очередным государством, где российские нефте- и газодобытчики развернут свою деятельность. Уже в этом году "Роснефть" начнет изыскания в Ираке- эти планы уже обсуждаются в Тегеране. Аркадий Дворкович, вице-премьер правительства сообщил прессе России.

Аркадий Дворкович: "Роснефть" планирует инвестировать в экономику Ирака


Пока в этой стране работает "Газпром нефть" и ЛУКОЙЛ. Кроме того, российские компании будут участвовать в восстановлении социальной инфраструктуры, участвовать в социальных, гуманитарных проектах. "Роснефть" ранее наладило сотрудничество с сепаратистским по отношению к иракскому правительству Иракским Курдистаном Теперь же руководство компании решило теснее сотрудничать с проамериканским правительством.
Экономика
Добавил: Valeriy Сегодня, 11:40
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