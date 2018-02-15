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«Женщина-кошка» Джоселин Вилденстейн развеяла слухи о своих пластических операциях

Джоселин Вилднестейн развеяла слухи о своих множественных пластических операциях. «Женщиной-кошкой» ее прозвали за соответствующую внешность. Она объяснила, что ее облик связан со «швейцарским происхождением», а также упомянула, что ее нередко принимают за известную актрису Бриджит Бордо.

«Женщина-кошка» Джоселин Вилденстейн развеяла слухи о своих пластических операциях


77-летняя Джоселин Вилденстейн добавила, что зачастую при посещении французского ресторана ее принимают за знаменитую актрису, встречая словами: «Привет, Бриджит», а также окружают вниманием. «Женщина-кошка» опровергла всяческие слухи о своих пластических операциях, объяснив, что внешностью обязана «швейцарским корням».

50-летний жених Вилденстейн рассказал, что его возлюбленная на самом деле выглядит так же, как и на снимках 16-летней давности. Джоселин добавила, что, несмотря на «утрату юношеской свежести», все же смогла сохранить свой облик без изменений. Пик популярности «женщины-кошки» пришелся на 90-е в тот момент, когда она стала избранницей миллиардера Алека Вилденстейна. Побывав в браке с французским бизнесменом, Джоселин развелась с ним, отсудив при этом 2,5 млрд долларов. С нынешним возлюбленным она состоит в отношениях уже более 14 лет.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 10:40
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