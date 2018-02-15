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Виктория Романец узнала, что ее подписчики на День святого Валентина получили трусы, кролика и скандал

Накануне прошел День Святого Валентина или День всех влюблённых, как его называют у нас.

Много публикаций в своём Инстаграме этому празднику посвятила бывшая участница скандального реалити-шоу "Дом-2" Виктория Романец. Девушка не только похвасталась своими подарками, но и желает знать, а что же подарили её подписчикам в этот день.

Виктория Романец узнала, что ее подписчики на День святого Валентина получили трусы, кролика и скандал

"День Валентинчика закончился. Делитесь) Кому что подарили?", - пишет в микроблоге жена Антона Гусева.

Надо сказать, что фанаты присылали самые разные комментарии. Одни сказали, что им ничего не подарили, другие сказали, что они этот праздник просто не празднуют, а третьи поделились о своих подарках.

"Ничего, мы не отмечаем", "А (зачем) вы отмечаете день гомосексуалистов", "Ничего( скандал(", "Кролика живого и поход в кино", "Цветы и трусы", - делятся своими впечатлениями от Дня святого Валентина подписчики Виктории Романец.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:43
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