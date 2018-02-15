Калининградский "Автотор" будет собирать Hyundai HD35 по полному циклу

Согласно заключённому договору будет подготовлена сборочная линия, где с июня текущего года планируют запустить сборку коммерческих автомобилей Hyundai HD35 по полному циклу. В частности, на заводе в Калининграде будет осуществляться сварка, покраска и сборка машин.Постепенно планируют наращивать локализацию и объём производства автомобилей Hyundai HD35. Машина имеет вес 3,5 тонны, а её грузоподъёмность составляет от 900 кг до 1,5 тонны. В качестве силовой установки коммерческого грузовика выступает дизельный агрегат производительностью 136 лошадиных сил, который отвечает нормам Евро-6.Стоит отметить, что на заводе «Автотор» с 2012 года осуществляется серийное производство большегрузов бренда Hyundai. В настоящее время на предприятии выпускаю востребованные в России модели Hyundai HD65, Hyundai HD35, Hyundai HD78, Hyundai HD170 и Hyundai HD120.