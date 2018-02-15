Первые битопливные автомобили Ford Focus передали властям Татарстана

В качестве силовой установки Ford Focus CNG выступает 1,6-литровый двигатель, который может функционировать на двух видах топлива. Для того чтобы добиться такой возможности, российские конструкторы обновили в силовом агрегате свечи зажигания и клапана. Также автомобиль получил газовый баллон объёмом 80 литров.Так как автомобиль Ford Focus CNG работает на двух видах топлива, то при полной заправке он может проехать 1 000 км. Водитель такого автомобиля может в любой момент перейти на использование любого вида горючего, либо в ручном, либо в автоматическом режиме.Специалисты Ford Sollers отмечают, что при применении метана в качества горючего можно существенно продлить срок работы силового агрегата, сократив при этом число выбросов вредных веществ.