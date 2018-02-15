В 2020 году выйдет электрическая версия Opel Corsa

В 2019 году появится на рынке новый небольшой хэтчбек Opel Corsa, а в 2020 году на рынок выведут его электрическую модификацию. Электрическую модификацию намерены производить в испанском городе Сарагоса на заводе альянса PSA Group, в состав которого входит компания Opel.Ранее сообщалось, что выпуск немецкого хэтчбека Opel Corsa откладывается на год. Причиной этому стала покупка бренда альянсом PSA Group. Из-за этого французские разработчики начали переводить автомобили бренда Opel на производственную платформу, которая служит основой для французских автомобрендов.