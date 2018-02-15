АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Февральские праздники в разных странах мира показывают туристам колоритные традиции народов
EUR 71.23 USD 57.59
Курс валют на 15.02.2018

В 2020 году выйдет электрическая версия Opel Corsa

Немецкая компания Opel планирует в 2020 году выпустить полностью электрическую версию Opel Corsa. Данная модель станет первым полностью электрифицированным автомобилем популярного немецкого бренда.

В 2020 году выйдет электрическая версия Opel Corsa


В 2019 году появится на рынке новый небольшой хэтчбек Opel Corsa, а в 2020 году на рынок выведут его электрическую модификацию. Электрическую модификацию намерены производить в испанском городе Сарагоса на заводе альянса PSA Group, в состав которого входит компания Opel.

Ранее сообщалось, что выпуск немецкого хэтчбека Opel Corsa откладывается на год. Причиной этому стала покупка бренда альянсом PSA Group. Из-за этого французские разработчики начали переводить автомобили бренда Opel на производственную платформу, которая служит основой для французских автомобрендов.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 09:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
30% корпоративных продаж авто приходится на Москву
Фанаты уверены, что Алёна Водонаева беременна
В РКК «Энергия» сообщают о скором окончании
Скандалистка Ольга Рапунцель покинула «Дом-2» и
Микроскопический робот передвигается по воде и
Екатерина Варнава отметила День влюбленных
Экспертами названы различия между смартфонами
SpaceX построит еще одну плавучую платформу для
Ученые: Мужчины чаще женщин страдают от кожных
Нелли Ермолаева рассказала, что предчувствовала
Ученые из США создали новый материал для
На трассе протестировали седан Hyundai Sonata
Анастасия Квитко поздравила фанатов с днем
Компания Hyundai испытывает новый 350-сильный
Оказалось, что у Ксении Бородиной давно фамилия
BMW построит в Калининградской области автозавод
Ученые создали действенный препарат для
Компания Citroen представила новое поколение
NASA планирует отказаться от мегателескопа WFIRST
Hyundai начал испытания нового 350-сильного мотора
Пользователи считают, что Ольга Бузова стала
Фанаты поняли, что Ксения Бородина намекает на
В Тюмени при помощи ЭКО в 2017 году на свет
Минздрав разработал проект по поддержке «трезвых»
В День всех влюбленных Ольга Бузова занималась
Анонсирован ТОП-10 самых продаваемых корейских
Ученые: Йогурты полезны для сердца и сосудов
Ученые: Целостность голубого пятна головного
Певица Слава порадовала липчан «страстным»
Nissan Qashqai подорожал на 31 000 рублей
Просмотреть все новости