Компания Partisan Motors создала внедорожник для кортежа Кремля

Внедорожником для Кремлёвского кортежа оказался ранее уже известный Partisan One, который оснастили электрическим двигателем. Особенностью автомобиля Partisan Kremlin является быстрособираемый кузов с высокопрочными профилями, которые изготовлены из нержавеющей стали и аккумуляторный блок для питания силовых агрегатов. Внедорожник комплектуется четырьмя электрическими моторами, расположенными на каждом колесе.Отмечается, что после модернизации уменьшилась масса внедорожника, увеличилась живучесть, надёжность и ремонтопригодность транспортного средства. При этом тяжело бронированный автомобиль отличается хорошей динамикой, его запас хода рассчитан на 300-400 км.