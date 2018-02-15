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Власти Германии хотят сделать общественный транспорт бесплатным

Чтобы избежать экологических штрафов, в Германии было предложено снизить количество автомобилей на дорогах за счет бесплатного проезда на общественном транспорте. Тестировать нововведение начнут уже в конце этого года.

Власти Германии хотят сделать общественный транспорт бесплатным


Германия вместе с другими 8 государствами Евросоюза не справилась со сроками по снижению уровня опасных выбросов. Если страны не смогут исправить положение в течение отведенного дополнительного времени, им придется участвовать в судебных разбирательствах. Министры Германии заявили комиссару ЕС о готовности ввести для своих жителей бесплатное пользование общественным транспортом, чтобы таким образом бороться с загрязнением воздуха. Для начала проект собираются запустить в пяти городах государства в конце 2018 года.

В ближайшие месяцы правительству Германии придется решить многие проблемы с финансированием бесплатного транспорта, ведь и сейчас он пользуется большой популярностью у граждан.
В мире / Общество
Добавил: Joanne Сегодня, 09:50
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