Стартап Moya Power хочет получать энергию от ветра проезжающих поездов

Шарлота Слингсби, которая является одной из создателей стартапа, родилась в Кейптауне, где электроэнергию стараются добывать используя именно потоки ветра. Теперь она живет в Лондоне и хочет показать, что даже в таком городе можно найти источники для получения энергии. В основе проекта - пластиковые панели, с расположенными на них рядами ламелей. После того, как под воздействием ветра они приходят в движение, энергия начинает перерабатываться в электрическую.Данные панели можно размещать возле железных дорог или тоннелей. Несмотря на то, что они не настолько эффективны, как обычные ветряные станции, Шарлота уверена, что такой пример положит начало в поисках наиболее эффективных возможностей получения электроэнергии.