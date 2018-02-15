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Стартап Moya Power хочет получать энергию от ветра проезжающих поездов

Новый лондонский стартап предлагает использовать ветряные потоки от проезжающих поездов как источник энергии. Электричество будет вырабатываться от движения специальных панелей под воздействием ветра.

Стартап Moya Power хочет получать энергию от ветра проезжающих поездов


Шарлота Слингсби, которая является одной из создателей стартапа, родилась в Кейптауне, где электроэнергию стараются добывать используя именно потоки ветра. Теперь она живет в Лондоне и хочет показать, что даже в таком городе можно найти источники для получения энергии. В основе проекта - пластиковые панели, с расположенными на них рядами ламелей. После того, как под воздействием ветра они приходят в движение, энергия начинает перерабатываться в электрическую.

Данные панели можно размещать возле железных дорог или тоннелей. Несмотря на то, что они не настолько эффективны, как обычные ветряные станции, Шарлота уверена, что такой пример положит начало в поисках наиболее эффективных возможностей получения электроэнергии.
В мире / Технологии
Добавил: Joanne Сегодня, 09:40
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