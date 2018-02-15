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Александр Гобозов признался, что ему нравится вредность Иваны Диловой

Участник "Дома-2" Александр Гобозов, недавно бросивший Екатерину Зиновьеву, которая до сих пор любит и хочет вернуть его, и закрутивший роман с Иваной Диловой, рассказал, чем его заинтересовала последняя.

Как поведал Гобозов, пленительная болгарка нравится ему тем, что всегда отвечает взаимностью на его ласки. Приятно парню осознавать и факт, что брюнетка немного вредная, потому что он любит это качества в девушках.

Александр Гобозов признался, что ему нравится вредность Иваны Диловой

Гобозов признался, что хотел бы больше поцелуев и объятий от Диловой, но и при текущем раскладе ему приятно быть с ней, как и ей с ним. Кроме того, молодой человек назвал свой роман с новенькой участницей идеальным.

К слову, готовить Дилова не любит, однако это и не тревожит Александра, поскольку он сам очень любит делать это. Мужчина также отметил, что в женском отделении у Иваны всегда чисто и уютно.

"Мы ещё не жили вместе, поэтому рано об этом говорить, но когда я захожу в женскую спальню, у неё все чистенько и аккуратненько. Она вредная, и меня это тоже заводит. Вообще, что она делает, меня это всё заводит. У неё такая чертовщинка внутри, что я уверен, что я поседею на проекте, или даже полысею", - добавил Гобозов.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:30
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