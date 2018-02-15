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Подписчики считают Елену Бушину плохой матерью

Бывшая участница "Дома-2" Елена Бушина пожаловалась подписчикам на плохую работу скорой помощи, поведав о том, как медики не захотели приезжать, когда её сыну стало плохо.

При этом телезвезда отметила, что позвонить в больницу она решила только через три дня после появления температуры у ребёнка, в связи с чем фолловеры поспешили раскритиковать не медиков, а Елену.

Подписчики считают Елену Бушину плохой матерью

Подписчики не смогли понять, как Бушина могла вообще ждать три дня, наблюдая за тем, как температура сына в 39 градусов не понижается. В таком случае, уверены пользователи, любая мать, любящая своего сына, набрала бы больничный номер немедленно.

Кроме того, многие вспомнили недавние слова Бушиной о том, что она хочет стать многодетной матерью, однако пока не может точно сказать, справится ли с этой задачей. И если тогда поклонники в один голос заявили, что всё это под силу их кумиру, то теперь их мнение немного поменялось.

Нашлись, конечно, и те, кто призвал не судить Елену строго, потому что женщина не просто смотрела, как сын болеет, а покупала для него таблетки и поила его сиропом.

Сама Бушина предпочла не комментировать нападки хейтеров.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:20
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