Подписчики считают Елену Бушину плохой матерью

При этом телезвезда отметила, что позвонить в больницу она решила только через три дня после появления температуры у ребёнка, в связи с чем фолловеры поспешили раскритиковать не медиков, а Елену.Подписчики не смогли понять, как Бушина могла вообще ждать три дня, наблюдая за тем, как температура сына в 39 градусов не понижается. В таком случае, уверены пользователи, любая мать, любящая своего сына, набрала бы больничный номер немедленно.Кроме того, многие вспомнили недавние слова Бушиной о том, что она хочет стать многодетной матерью, однако пока не может точно сказать, справится ли с этой задачей. И если тогда поклонники в один голос заявили, что всё это под силу их кумиру, то теперь их мнение немного поменялось.Нашлись, конечно, и те, кто призвал не судить Елену строго, потому что женщина не просто смотрела, как сын болеет, а покупала для него таблетки и поила его сиропом.Сама Бушина предпочла не комментировать нападки хейтеров.