Мария Кохно уменьшила губы и порадовала фанатов

Как поведала Мария, около трёх месяцев назад ей довелось познакомиться с Аней, являющейся профессиональным косметологом. Девушек познакомила Светлана Торба, которая когда-то тоже обращалась к этому мастеру.К Анне Мария пришла с лицом, сильно напоминающим "воздушный шар". При этом даже самой Кохно казалось, что она употребляет много алкоголя. Девушка даже хотела действительно начать пить, чтобы ей не было так обидно.После этого Анна порекомендовала Марии сделать скулы. Блондинка не отказалась, поняв, что хуже уже всё равно некуда. Специалист сделала свою работу, как кажется Кохно, просто великолепно.Потом Аня занялась и губами Марии. Экс-жительнице телестройки пришлось пережить несколько болезненных процедур, но результат понравился и ей, и поклонникам.