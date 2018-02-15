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Маргарита Марсо боится своих новых соседей

Звезда скандального проекта "Дом-2" Маргарита Марсо рассказала подписчикам о своих новых соседях, в частности, девушка отметила, что боится этих людей.

По словам Марсо, она не знает, кто живёт рядом с ней, хоть и получает от них странные и пугающие сообщения. Кроме того, эти люди уверяют, что им многое известно о знаменитости.

Маргарита Марсо боится своих новых соседей

Маргарита попросила неизвестных оставить её в покое, добавив, что не заслужила такого обращения. Девушка не понимает, за что её оскорбляют.

При этом далеко не все подписчики поддержали Марсо. Многие считают, что в сложившейся ситуации телезвезда виновата сама, поскольку демонстрирует личную жизнь всем.

Кроме того, кто-то отметил, что Маргарита должна оставить своё высокомерие в прошлом, так как теперь ей приходится жить в столичном районе эконом-класса.

Подписчики считают, что Марос просто нужно научиться общаться не только с известными людьми, но и с обычными соседями.

К слову, высокомерной Маргарита себя не считает, и совершенно не понимают, почему о ней так думают другие. По её словам, с ней может пообщаться абсолютно любой человек.

Нашлись, конечно, и фанаты, порекомендовавшие Марсо не считаться со злобными соседями и сделать вид, словно их не существует.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:00
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