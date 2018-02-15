Маргарита Марсо боится своих новых соседей

По словам Марсо, она не знает, кто живёт рядом с ней, хоть и получает от них странные и пугающие сообщения. Кроме того, эти люди уверяют, что им многое известно о знаменитости.Маргарита попросила неизвестных оставить её в покое, добавив, что не заслужила такого обращения. Девушка не понимает, за что её оскорбляют.При этом далеко не все подписчики поддержали Марсо. Многие считают, что в сложившейся ситуации телезвезда виновата сама, поскольку демонстрирует личную жизнь всем.Кроме того, кто-то отметил, что Маргарита должна оставить своё высокомерие в прошлом, так как теперь ей приходится жить в столичном районе эконом-класса.Подписчики считают, что Марос просто нужно научиться общаться не только с известными людьми, но и с обычными соседями.К слову, высокомерной Маргарита себя не считает, и совершенно не понимают, почему о ней так думают другие. По её словам, с ней может пообщаться абсолютно любой человек.Нашлись, конечно, и фанаты, порекомендовавшие Марсо не считаться со злобными соседями и сделать вид, словно их не существует.