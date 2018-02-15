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Прокат электросамокатов от бывшего топ-менеджера Lyft и Uber вызвал проблемы на дорогах Калифорнии

За первый месяц своего существования новый сервис проката электросамокатов стал причиной большого количества происшествий на дорогах и 97 судебных исков. Также за это время жители города были вынуждены восемь раз вызывать "скорую" для пострадавших от падений.

Прокат электросамокатов от бывшего топ-менеджера Lyft и Uber вызвал проблемы на дорогах Калифорнии


Экс-менеджер Uber и Lyft после ухода из компаний задумался над будущим транспорта и основал свой собственный стартап Bird, который позволяет на время арендовать электросамокаты для езды по Санта-Монике - одном из городов Калифорнии. При этом сервис очень быстро собрал 15 млн долларов в качестве инвестиций.

Однако после появления на дорогах города, очень быстро обнаружились недочеты сервиса. Многие из жителей стали пренебрегать правилами пользования самокатами и бросали их в местах, где они мешали передвижению пешеходов. Кроме того, многим из пользователей пришлось вызывать неотложку из-за серьезных травм, полученных от неправильного вождения и нарушения правил.
В мире / Общество
Добавил: Joanne Сегодня, 09:30
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