Прокат электросамокатов от бывшего топ-менеджера Lyft и Uber вызвал проблемы на дорогах Калифорнии

Экс-менеджер Uber и Lyft после ухода из компаний задумался над будущим транспорта и основал свой собственный стартап Bird, который позволяет на время арендовать электросамокаты для езды по Санта-Монике - одном из городов Калифорнии. При этом сервис очень быстро собрал 15 млн долларов в качестве инвестиций.Однако после появления на дорогах города, очень быстро обнаружились недочеты сервиса. Многие из жителей стали пренебрегать правилами пользования самокатами и бросали их в местах, где они мешали передвижению пешеходов. Кроме того, многим из пользователей пришлось вызывать неотложку из-за серьезных травм, полученных от неправильного вождения и нарушения правил.