Кристина Орбакайте нежно поздравила своего супруга Михаила Земцова с Днем всех влюбленных

Сегодня большинство звезд празднуют романтический праздник и не упускают возможности признаться в своих чувствах возлюбленным. Кристина Орбакайте не стала исключением и трогательно поздравила мужа.Знаменитость находится в отношениях с Михаилом Земцовым более 10 лет. В 2012 году на свет появилась их дочка Клавдия. У исполнительницы также есть двое сыновей от предыдущих браков: Никита от Владимира Преснякова-младшего и Дени от Руслана Байсарова. В последнем браке певица наконец-то обрела женское счастье.В этот романтический праздник Кристина поздравила своего возлюбленного и фанатов с Днем влюбленных и опубликовала милый снимок с Михаилом. На фото у артистки сделана укладка и нанесен красивый макияж, она стоит в розовом атласном халате возле супруга. У Михаила надета белоснежная рубашка и брюки, на снимке он пытается ее приобнять. Снимок получился изумительным.Поклонникам безумно понравилось это фото. Их поразила красота и гармония этой прекрасной пары. Пользователи осыпали их комплиментами и написало огромное количество приятных слов.