Фанаты Задойнова уверены, что его фотосессия с возлюбленной сильно разозлит Элину Камирен

При этом фолловеры, хорошо знающие экс-пассию Александра Элину Камирен, не сомневаются, что девушка сильно разозлится, увидев его свежие фотографии, так как не смогла сделать его своим мужем даже с помощью беременности.Стоит отметить, что Евгения Феофилактова тоже не смогла уговорить Задойнова на свадьбу, хоть и предполагали многие фанаты, что изобретательная брюнетка точно что-нибудь придумает, чтобы добиться своего.Кстати, Элину и Александра тсейчас связывает дочка Александра, порой страдающая из-за плохих отношений своих родителей. Не секрет, что Задойнов не единожды рассказывал, что хочет чаще видеться с девочкой, но Камирен не позволяет ему.К слову, не так давно и Элина обвинила своего бывшего сожителя. Женщина заявила, что не смогла поехать с дочкой в США, потому что Александр не подписал для этого все необходимые документы и не разрешил дочери отправиться за границу.