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Фанаты Задойнова уверены, что его фотосессия с возлюбленной сильно разозлит Элину Камирен

Бывший участник проекта "Дом-2" Александр Задойнов поделился фотосессией, в которой его можно увидеть с возлюбленной Ольгой, немедленно умилив подписчиков, отметивших, что пара на снимках выглядит поистине счастливой.

При этом фолловеры, хорошо знающие экс-пассию Александра Элину Камирен, не сомневаются, что девушка сильно разозлится, увидев его свежие фотографии, так как не смогла сделать его своим мужем даже с помощью беременности.

Фанаты Задойнова уверены, что его фотосессия с возлюбленной сильно разозлит Элину Камирен

Стоит отметить, что Евгения Феофилактова тоже не смогла уговорить Задойнова на свадьбу, хоть и предполагали многие фанаты, что изобретательная брюнетка точно что-нибудь придумает, чтобы добиться своего.

Фанаты Задойнова уверены, что его фотосессия с возлюбленной сильно разозлит Элину Камирен

Кстати, Элину и Александра тсейчас связывает дочка Александра, порой страдающая из-за плохих отношений своих родителей. Не секрет, что Задойнов не единожды рассказывал, что хочет чаще видеться с девочкой, но Камирен не позволяет ему.

Фанаты Задойнова уверены, что его фотосессия с возлюбленной сильно разозлит Элину Камирен

К слову, не так давно и Элина обвинила своего бывшего сожителя. Женщина заявила, что не смогла поехать с дочкой в США, потому что Александр не подписал для этого все необходимые документы и не разрешил дочери отправиться за границу.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:50
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