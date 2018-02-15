Фанаты Задойнова уверены, что его фотосессия с возлюбленной сильно разозлит Элину Камирен
Бывший участник проекта "Дом-2" Александр Задойнов поделился фотосессией, в которой его можно увидеть с возлюбленной Ольгой, немедленно умилив подписчиков, отметивших, что пара на снимках выглядит поистине счастливой.
При этом фолловеры, хорошо знающие экс-пассию Александра Элину Камирен, не сомневаются, что девушка сильно разозлится, увидев его свежие фотографии, так как не смогла сделать его своим мужем даже с помощью беременности.
Стоит отметить, что Евгения Феофилактова тоже не смогла уговорить Задойнова на свадьбу, хоть и предполагали многие фанаты, что изобретательная брюнетка точно что-нибудь придумает, чтобы добиться своего.
Кстати, Элину и Александра тсейчас связывает дочка Александра, порой страдающая из-за плохих отношений своих родителей. Не секрет, что Задойнов не единожды рассказывал, что хочет чаще видеться с девочкой, но Камирен не позволяет ему.
К слову, не так давно и Элина обвинила своего бывшего сожителя. Женщина заявила, что не смогла поехать с дочкой в США, потому что Александр не подписал для этого все необходимые документы и не разрешил дочери отправиться за границу.
При этом фолловеры, хорошо знающие экс-пассию Александра Элину Камирен, не сомневаются, что девушка сильно разозлится, увидев его свежие фотографии, так как не смогла сделать его своим мужем даже с помощью беременности.
Стоит отметить, что Евгения Феофилактова тоже не смогла уговорить Задойнова на свадьбу, хоть и предполагали многие фанаты, что изобретательная брюнетка точно что-нибудь придумает, чтобы добиться своего.
Кстати, Элину и Александра тсейчас связывает дочка Александра, порой страдающая из-за плохих отношений своих родителей. Не секрет, что Задойнов не единожды рассказывал, что хочет чаще видеться с девочкой, но Камирен не позволяет ему.
К слову, не так давно и Элина обвинила своего бывшего сожителя. Женщина заявила, что не смогла поехать с дочкой в США, потому что Александр не подписал для этого все необходимые документы и не разрешил дочери отправиться за границу.