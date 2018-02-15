Мать Леры Фрост приехала в квартиру дочери, где живёт и Захар Саленко

«В принципе, у меня мама такая: если ей что-то не нравится, она молчать не будет. Первый день знакомства прошёл хорошо, еще предстоит много дней, пока мама гостит у меня в Москве. Думаю, всё будет здорово. И мама довольна, и Захар доволен. Ну и я, конечно же, тоже», — гласит новый пост Фрост.

Как написала в соц-сети Лера, отношения зятя и тёщи теперь можно назвать дружескими. Девушке очень понравилось, как кавалер вёл себя при встрече с её матерью. Лера уверена, что это знакомство укрепит их отношения с Захаром.На популярном проекте Лера и Захар были одной из самых скандальных пар. Лера много ругалась и дралась, а Захар только и успевал заступаться за любимую, также участвуя в словесных перепалках. Молодых людей хотели отправить за ворота и ведущие, и зрители, но кто-то постоянно спасал их от ухода. Потом, когда Фрост всё-таки оказалась за воротами, Саленко тоже покинул "Дом-2".