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Мать Леры Фрост приехала в квартиру дочери, где живёт и Захар Саленко

Бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Захар Саленко, который строил на периметре отношения с Лерой Фрост, а потом продолжил делать это за его пределами, познакомился с матерью своей возлюбленной, доказав, что имеет серьёзные планы относительно скандальной телезвезды.

Как написала в соц-сети Лера, отношения зятя и тёщи теперь можно назвать дружескими. Девушке очень понравилось, как кавалер вёл себя при встрече с её матерью. Лера уверена, что это знакомство укрепит их отношения с Захаром.

Мать Леры Фрост приехала в квартиру дочери, где живёт и Захар Саленко

«В принципе, у меня мама такая: если ей что-то не нравится, она молчать не будет. Первый день знакомства прошёл хорошо, еще предстоит много дней, пока мама гостит у меня в Москве. Думаю, всё будет здорово. И мама довольна, и Захар доволен. Ну и я, конечно же, тоже», — гласит новый пост Фрост.

На популярном проекте Лера и Захар были одной из самых скандальных пар. Лера много ругалась и дралась, а Захар только и успевал заступаться за любимую, также участвуя в словесных перепалках. Молодых людей хотели отправить за ворота и ведущие, и зрители, но кто-то постоянно спасал их от ухода. Потом, когда Фрост всё-таки оказалась за воротами, Саленко тоже покинул "Дом-2".
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:40
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