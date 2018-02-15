Полина Гагарина поведала пользователям о том, что ее дочка Мия очень похожа на папу

Весной ушедшего года исполнительница второй раз стала мамой. Полина Гагарина вместе со своим супругом тщательно скрывают ребенка от посторонних глаз. Но на днях певица разоткровенничалась и рассказала, на кого похожа ее малышка.С момента рождения Мии прошло девять месяцев, а Полина все еще скрывает ее лицо. Малышку очень редко можно увидеть на фотоснимках. Не так давно Гагарина отдыхала на Мальдивах со своим супругом Дмитрием Исхаковым, маленькой наследницей и сыном Андреем, который появился в первом браке с Петром Кисловым.На отдыхе у возлюбленного получилось заснять жену с детьми, фото получилось изумительным. Мии скоро год, а фанаты теряются в догадках, на кого похож ребенок и с нетерпением хотят его увидеть. Поэтому Полина недавно призналась, что наследница растет копией отца.Стоит добавить, что после родов исполнительница практически сразу начала работать над своим телом, заниматься в спортивном зале и правильно питаться, именно поэтому за непродолжительное время она смогла вернуться в прежнюю форму, чем безумно порадовала преданных поклонников.