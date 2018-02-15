Саймон Марданшин неожиданно поздравил Марго Овсянникову с Днём влюблённых

«Никто не понял моего выпада. Дело в том, что на 14 февраля я передал ей цветы и игрушку. Но это было запланировано ещё до этих лицемерных шоу. Подумал, тогда будет как прощание», — объяснил Саймон.

При этом Саймон добавил, что по-прежнему находится в отвратительном расположении духа - никак не может отойти от итогов полиграфа. Как известно, несколько дней назад Овсянникова прошла детектор лжи, показавший, что девушка занималась эскортом. Какое-то время Марго уверяла, что компьютер ошибся, но потом всё-таки выдала, что правда зарабатывала деньги не самым приличным путём.Прежде, напомним, зрители стали просить организаторов изгнать Марданшина, поскольку загорелый здоровяк опасен для всех участников реалити-шоу.Стоит отметить, что Саймон не только швырнул Марго на землю, но и попытался задушить одного из своих коллег по периметру, который хотел его успокоить.