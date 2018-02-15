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Саймон Марданшин неожиданно поздравил Марго Овсянникову с Днём влюблённых

Участник "Дома-2" Саймон Марданшин, который недавно попытался избить Марго Овсянникову, неожиданно поздравил её с Днём влюбленных, потому что, как объяснил молодой человек, сделать это он планировал ещё до расставания с блондинкой.

При этом Саймон добавил, что по-прежнему находится в отвратительном расположении духа - никак не может отойти от итогов полиграфа. Как известно, несколько дней назад Овсянникова прошла детектор лжи, показавший, что девушка занималась эскортом. Какое-то время Марго уверяла, что компьютер ошибся, но потом всё-таки выдала, что правда зарабатывала деньги не самым приличным путём.

Саймон Марданшин неожиданно поздравил Марго Овсянникову с Днём влюблённых

«Никто не понял моего выпада. Дело в том, что на 14 февраля я передал ей цветы и игрушку. Но это было запланировано ещё до этих лицемерных шоу. Подумал, тогда будет как прощание», — объяснил Саймон.

Саймон Марданшин неожиданно поздравил Марго Овсянникову с Днём влюблённых

Прежде, напомним, зрители стали просить организаторов изгнать Марданшина, поскольку загорелый здоровяк опасен для всех участников реалити-шоу.

Стоит отметить, что Саймон не только швырнул Марго на землю, но и попытался задушить одного из своих коллег по периметру, который хотел его успокоить.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:30
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