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Ученые успешно нанесли графеновую лазерную метку на пищевые продукты

Ученые успешно завершили эксперименты по созданию графеновых структур на поверхностях тканей, бумаги и хлебных тостах. История длятся с 2014 года, когда учеными Университета Райса, проведены опыты по превращению полимиидной пленки в графен. Разработка данного метода усовершенствована исследователями современности. Результаты основаны на определении, что графен можно получить при использовании различных материалов, содержащих повышенное количество состава лигнина, сообщаются на страницах журнала ACS Nano.

Решение исследователей заключается в использовании многократного облучения лазером. Результаты модифицированного метода, позволили ученым получить структуры графена на поверхности кокосовой скорлупы, пробки, а так же картофельной кожуре и некоторых других материалах.
Ученые успешно нанесли графеновую лазерную метку на пищевые продукты


Исследования дали возможность ученым выяснить, что при первом облучении материал приобретает свойства аморфного углерода. А последующие циклы облучения, уже позволяют ему полностью перейти в графен. Результаты детальных выяснений механизмов, протекающих в данных процессах, позволили специалистам превратить и другие материалы в графен. Для примера, можно привести получение графеновых структур на бумаге, ткани и даже тостах из хлеба.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:40
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