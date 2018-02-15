Ученые успешно нанесли графеновую лазерную метку на пищевые продукты

Решение исследователей заключается в использовании многократного облучения лазером. Результаты модифицированного метода, позволили ученым получить структуры графена на поверхности кокосовой скорлупы, пробки, а так же картофельной кожуре и некоторых других материалах.Исследования дали возможность ученым выяснить, что при первом облучении материал приобретает свойства аморфного углерода. А последующие циклы облучения, уже позволяют ему полностью перейти в графен. Результаты детальных выяснений механизмов, протекающих в данных процессах, позволили специалистам превратить и другие материалы в графен. Для примера, можно привести получение графеновых структур на бумаге, ткани и даже тостах из хлеба.