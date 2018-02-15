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Екатерина Зиновьева призналась, что разодралась с Иваной Диловой не из-за Александра Гобозова

Екатерина Зиновьева из "Дома-2", не так давно подравшаяся с Иваной Диловой, которая закрутила роман с её бывшим возлюбленным Александром Гобозовым, рассказала, по какой причине спровоцировала физическое противостояние.

При этом Екатерина, если верить её словам, сцепилась с соперницей вовсе не из-за Александра, хоть и считал молодой человек, что дамы просто делили его.

Екатерина Зиновьева призналась, что разодралась с Иваной Диловой не из-за Александра Гобозова

Зиновьева поведала, что перед дракой беседа с Диловой о Гобозове действительно была, и это так разозлило болгарку, что произошла ссора. Ивана начала оскорблять коллегу по периметру, из-за чего экс-пассия Гобозова поспешила ответить тем же.

Екатерина также отметила, что Ивана говорила про неё гадости весь день, в связи с чем получила несколько предупреждений. Зиновьева заявила, что всё слышит и больше не хочет, чтобы кто-то нелестно о ней отзывался.

Екатерина Зиновьева призналась, что разодралась с Иваной Диловой не из-за Александра Гобозова

Дилова, в свою очередь, не захотела прекращать, начав говорить ещё больше неприятных слов в адрес Зиновьевой, кинувшей в неё игрушку.

Иване не понравилось, что Екатерина что-то кидает в её сторону и сблизилась с ней. Вскоре девушки начали бороться.

Зиновьеву и Дилову, напомним, разняли другие участницы проекта.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:20
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