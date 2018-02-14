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Ученые выявили новые особенности сильных землетрясений

Всесторонний анализ крупных землетрясений вокруг тихоокеанского Кольца Огня в периоде 1990 и 2016 годами показывает, что большая часть активности происходила на окраинах районов, где недостатки скользили во время основных землетрясений. Выводы подтверждают идею о том, что область большого скольжения во время крупного землетрясения вряд ли снова разразится в течение значительного времени.

Ученые выявили новые особенности сильных землетрясений


Идея о том, что землетрясения снимают нагрузку на недостатки земной коры, основано на интуиции и лежит в основе общего предположения о том, что область, только что испытавшая землетрясение, в течение некоторого времени относительно безопасна. Но не все исследования подтвердили это, по словам Торна Лая, профессора Земли и наук о планетах в UC Santa Cruz.

Ученые выявили новые особенности сильных землетрясений


В новом исследовании, опубликованном 14 февраля в Science Advances, Lay исследователи UC Santa Cruz использовали усовершенствованные методы скольжения, применяемые к недавним землетрясениям величиной 7 баллов и выше. Когда они исследовали места толчков по отношению к скольжению во время землетрясения, они обнаружили, что в областях с недостатком, имеющим большое количество промахов, произошло очень мало толчков после землетрясения.

Эти данные показывают, что уменьшение напряжения во время сильного землетрясения является большим и распространенным по разрыву поверхности разлома. Стресс в конечном итоге снова нарастает на этой части через сопротивление трения по постепенным движениям тектонических пластин земной коры, но это очень медленный процесс. Хотя немедленное повторение зоны с большим скольжением маловероятно, региональная кластеризация землетрясений, вероятно, произойдет из-за повышенного напряжения вне зоны основного скольжения.

Выводы также предполагают, что если в зоне с высоким скольжением наблюдается необычно интенсивная активность после землетрясения, более значительное землетрясение в непосредственной близости от первого события может быть еще возможно. Авторы отметили, что последовательности землетрясений очень сложны и включают в себя переменные количества скольжения и снижения напряжения.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:51
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