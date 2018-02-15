Ольга Рапунцель уверена, что Дмитрий Дмитренко не изменял ей
Участница "Дома-2" Ольга Рапунцель, которая недавно плакала вместе с мужем Дмитрием Дмитренко, когда он проходил полиграф, показавший, что парень постоянно изменяет своей жене, верит только любимому.
Рапунцель заявила, что не считает детектор лжи доказательством измен Дмитрия, потому что молодой человек верен ей. Кроме того, телезвезда добавила, что всегда считала Дмитренко самым преданным и честным мужчиной из всех, которые когда-либо строили с ней отношения.
Полиграф, напомним, показал, что житель телестройки занимался "волшебством" с Марией Кохно и Яной Лукьяновой. При этом Мария отрицает, что у неё с Дмитрием была интимная близость.
Впрочем, на момент предполагаемых измен Дмитрий не жил с Ольгой, а его супруга в это время строила отношения на реалити-шоу с Кириллом Щетининым, на чём и акцентировала внимание сама Рапунцель.
По словам Ольги, нельзя назвать изменой "волшебство" Дмитрия, если у него что-то было, когда у неё был роман с другим парнем.
Многие фанаты решили, что Рапунцель очень мудро мыслит и пожелали телевизионной особе всего самого прекрасного.
Рапунцель заявила, что не считает детектор лжи доказательством измен Дмитрия, потому что молодой человек верен ей. Кроме того, телезвезда добавила, что всегда считала Дмитренко самым преданным и честным мужчиной из всех, которые когда-либо строили с ней отношения.
Полиграф, напомним, показал, что житель телестройки занимался "волшебством" с Марией Кохно и Яной Лукьяновой. При этом Мария отрицает, что у неё с Дмитрием была интимная близость.
Впрочем, на момент предполагаемых измен Дмитрий не жил с Ольгой, а его супруга в это время строила отношения на реалити-шоу с Кириллом Щетининым, на чём и акцентировала внимание сама Рапунцель.
По словам Ольги, нельзя назвать изменой "волшебство" Дмитрия, если у него что-то было, когда у неё был роман с другим парнем.
Многие фанаты решили, что Рапунцель очень мудро мыслит и пожелали телевизионной особе всего самого прекрасного.