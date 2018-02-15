В России снимут сериал о самом жестоком маньяке в истории страны

Со слов продюсера Ирины Сосновой, будущая кинолента будет отснята на основе рассказа следователя, который вел дело жуткого убийцы Михаила Попкова в 2014 году. Кроме того, психологами был создан характерологический портрет маньяка на основе воспоминаний о нем знакомых, а также бесед с самим Попковым.Создатели киноленты понимают трудность своего проекта, так как он основан на горечи и боли реальных людей, не так давно переживших ужасные утраты.Михаил Попков являлся сотрудником правоохранительных органов. В процессе следствия он сознался в 22 убийствах женщин. Однако перед этапом в колонию «Черный дельфин» маньяк поведал еще о 60 своих жертвах. В связи с этим уголовное дело относительно ангарского маньяка опять возбуждено.