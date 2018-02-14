Клип Ольги Бузовой на композицию WI-FI произвел фурор среди пользователей Сети

Как ранее и обещала телезвезда, премьера нового клипа популярной исполнительницы Ольги Бузовой состоялась 14 февраля, в День всех влюбленных. Во время того, как создавался этот видеоролик, Ольга обратила внимание отечественных и иностранных средств массовой информации и пригласила в Москву для сотрудничества Джереми Микса.Создавал этот видеоролик популярный режиссер Алексей Голубев. У знаменитости и режиссера было уже несколько совместных работ.Перед премьерным показом клипа на композицию WI-FI Ольга заявила, что видео получилось вызывающим, что позже было подтверждено ожесточенными перепалками в интернете между поклонниками и недоброжелателями исполнительницы.Преданные фанаты пришли в восторг от увиденного клипа и осыпали свою любимицу множественными комплиментами.А недоброжелатели раскритиковали артистку и заявили, что у клипа нет смысла, а только присутствует Бузова. Другие написали, что Джереми плохо сыграл свою роль. По лицу иностранца отчетливо было видно, что он не понимает текста композиции и полностью растерялся в кадре. А третьи, упрекнули Ольгу Бузову в вульгарности.Несмотря на это, за пару часов видеоролик просмотрело больше 1 миллиона человек.