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Клип Ольги Бузовой на композицию WI-FI произвел фурор среди пользователей Сети

Клип Ольги Бузовой на композицию WI-FI оказался вызывающим и произвел неоднозначную реакцию между преданными поклонниками и недоброжелателями.

Клип Ольги Бузовой на композицию WI-FI произвел фурор среди пользователей Сети


Как ранее и обещала телезвезда, премьера нового клипа популярной исполнительницы Ольги Бузовой состоялась 14 февраля, в День всех влюбленных. Во время того, как создавался этот видеоролик, Ольга обратила внимание отечественных и иностранных средств массовой информации и пригласила в Москву для сотрудничества Джереми Микса.

Создавал этот видеоролик популярный режиссер Алексей Голубев. У знаменитости и режиссера было уже несколько совместных работ.

Перед премьерным показом клипа на композицию WI-FI Ольга заявила, что видео получилось вызывающим, что позже было подтверждено ожесточенными перепалками в интернете между поклонниками и недоброжелателями исполнительницы.

Преданные фанаты пришли в восторг от увиденного клипа и осыпали свою любимицу множественными комплиментами.

А недоброжелатели раскритиковали артистку и заявили, что у клипа нет смысла, а только присутствует Бузова. Другие написали, что Джереми плохо сыграл свою роль. По лицу иностранца отчетливо было видно, что он не понимает текста композиции и полностью растерялся в кадре. А третьи, упрекнули Ольгу Бузову в вульгарности.

Несмотря на это, за пару часов видеоролик просмотрело больше 1 миллиона человек.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 22:07
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