Антон Гусев и Виктория Романец мило поздравили друг друга с Днем святого Валентина
Несмотря на разлад в своих отношениях Антон Гусев и Виктория Романец мило поздравили друг друга с Днем всех влюбленных.
Виктория выставила на своей личной страничке видеоролик, в котором были собраны все романтические моменты января во время путешествия супружеской пары по Европе. Бывшие участники «Дома-2» на рождество были в Праге, а Старый Новый год встретили в Париже.
В следующей публикации Романец представила видеоролик, в котором продемонстрировала идеально убранную спальню, где основным украшением были воздушные шары в форме валентинок, которые полностью заполнили комнату. А Виктория официально раскрыла презент от супруга, в котором были кроссовки от всемирно известного бренда.
А какой сюрприз подготовила Виктория своему мужу Антону пока не известно.
Подписчики, смотря на то, как выставляют свою личную жизнь супруги на всеобщее обозрение, задаются вопросом, насколько им хватит трепетных и нежных чувств до следующего заявления о разводе?
Виктория выставила на своей личной страничке видеоролик, в котором были собраны все романтические моменты января во время путешествия супружеской пары по Европе. Бывшие участники «Дома-2» на рождество были в Праге, а Старый Новый год встретили в Париже.
В следующей публикации Романец представила видеоролик, в котором продемонстрировала идеально убранную спальню, где основным украшением были воздушные шары в форме валентинок, которые полностью заполнили комнату. А Виктория официально раскрыла презент от супруга, в котором были кроссовки от всемирно известного бренда.
А какой сюрприз подготовила Виктория своему мужу Антону пока не известно.
Подписчики, смотря на то, как выставляют свою личную жизнь супруги на всеобщее обозрение, задаются вопросом, насколько им хватит трепетных и нежных чувств до следующего заявления о разводе?