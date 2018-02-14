Антон Гусев и Виктория Романец мило поздравили друг друга с Днем святого Валентина

Виктория выставила на своей личной страничке видеоролик, в котором были собраны все романтические моменты января во время путешествия супружеской пары по Европе. Бывшие участники «Дома-2» на рождество были в Праге, а Старый Новый год встретили в Париже.В следующей публикации Романец представила видеоролик, в котором продемонстрировала идеально убранную спальню, где основным украшением были воздушные шары в форме валентинок, которые полностью заполнили комнату. А Виктория официально раскрыла презент от супруга, в котором были кроссовки от всемирно известного бренда.А какой сюрприз подготовила Виктория своему мужу Антону пока не известно.Подписчики, смотря на то, как выставляют свою личную жизнь супруги на всеобщее обозрение, задаются вопросом, насколько им хватит трепетных и нежных чувств до следующего заявления о разводе?