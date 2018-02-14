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Антон Гусев и Виктория Романец мило поздравили друг друга с Днем святого Валентина

Несмотря на разлад в своих отношениях Антон Гусев и Виктория Романец мило поздравили друг друга с Днем всех влюбленных.

Антон Гусев и Виктория Романец мило поздравили друг друга с Днем святого Валентина


Виктория выставила на своей личной страничке видеоролик, в котором были собраны все романтические моменты января во время путешествия супружеской пары по Европе. Бывшие участники «Дома-2» на рождество были в Праге, а Старый Новый год встретили в Париже.

В следующей публикации Романец представила видеоролик, в котором продемонстрировала идеально убранную спальню, где основным украшением были воздушные шары в форме валентинок, которые полностью заполнили комнату. А Виктория официально раскрыла презент от супруга, в котором были кроссовки от всемирно известного бренда.

А какой сюрприз подготовила Виктория своему мужу Антону пока не известно.

Подписчики, смотря на то, как выставляют свою личную жизнь супруги на всеобщее обозрение, задаются вопросом, насколько им хватит трепетных и нежных чувств до следующего заявления о разводе?
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 21:19
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