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Samsung начинает переработку старых телефонов для извлечения из них кобальта

В планах компании Samsung заключение договора с одним из перерабатывающих отходы предприятием, с целью реализации возможности извлечения кобальта, из полностью отслуживших свое время смартфонов. Подразделением компании Samsung SDI приследуется цель снижения своей зависимости от основного поставщика, расположенного в Конго.

Компания Samsung производит из кобальта аккумуляторы, как для телефонов, так и автомобилей. Демократической республикой Конго, являющейся единственным поставщиком кобальта в мире, намечается повышение налога на экспорт данного материала, до 5%. Естественно, что планы представителей Samsung определенно не готовы к такому повороту событий. Это и заставило компанию привлечь все доступные возможности, с целью избавиться от подобной привязанности к соответствующему поставщику.
Samsung начинает переработку старых телефонов для извлечения из них кобальта


В результате, оперативно был найден подходящий вариант. Подразделением Samsung SDI будут заключены долгосрочные соглашения с одним из перерабатывающих отходы предприятием, включающие непосредственную поставку самого кобальта на производство.

Благодаря предпринятым решительным действиям, Samsung значительно сократит размер своих затрат и внедрит очередной вариант «безысходного производства».
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 04:00
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