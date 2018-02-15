Samsung начинает переработку старых телефонов для извлечения из них кобальта

Компания Samsung производит из кобальта аккумуляторы, как для телефонов, так и автомобилей. Демократической республикой Конго, являющейся единственным поставщиком кобальта в мире, намечается повышение налога на экспорт данного материала, до 5%. Естественно, что планы представителей Samsung определенно не готовы к такому повороту событий. Это и заставило компанию привлечь все доступные возможности, с целью избавиться от подобной привязанности к соответствующему поставщику.В результате, оперативно был найден подходящий вариант. Подразделением Samsung SDI будут заключены долгосрочные соглашения с одним из перерабатывающих отходы предприятием, включающие непосредственную поставку самого кобальта на производство.Благодаря предпринятым решительным действиям, Samsung значительно сократит размер своих затрат и внедрит очередной вариант «безысходного производства».