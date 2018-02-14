Поклонники Ирины Дубцовой считают, что у нее роман с украинским футболистом

В ушедшем году исполнительница Ирина Дубцова, которой 36 лет намекнула пользователям, что ее сердце не свободно. И все это время артистка тщательно скрывала своего возлюбленного от посторонних глаз. В день всех влюбленных она все-таки решила порадовать поклонников и выложила на своей личной страничке несколько снимков со своим мужчиной.Весной 2017 года появились сплетни о том, что у Дубцовой на личном фронте все прекрасно. Возлюбленным артистки стал телеведущий Евгений Савин. Но знаменитость не подтвердила все эти разговоры. Она сказала, что для нее очень привычно, когда любого мужчину стоящего просто рядом с ней считают ее бойфрендом.На данном снимке Дубцова не показывала лицо своего мужчины, а приоткрыла лишь часть лица. Несмотря на это большинство пользователей, решили, что избранником исполнительницы стал футболист Адеринсола Хабиб Эсеола. Пользователи очень надеются, что в ближайшем будущем Ирина покажет своего возлюбленного.Фанаты безумно рады за свою любимицу, что на ее жизненном пути повстречался достойный представитель сильной половины.