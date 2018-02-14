Анфиса Чехова мило поздравила пользователей с Днем святого Валентина

Телеведущая Анфиса Чехова решила не выставлять в День святого Валентина на своей страничке какой-нибудь шикарный снимок. Она захотела опубликовать домашнее и светлое фото в интернете, на котором знаменитость позирует еще сонной, без единой точки косметики, в руке у нее очень вкусный и полезный букетик, а на лице счастливая улыбка.В подаренном букете кроме цветов еще есть виноград и яблоки, именно то, что любит телезвезда. Под этим снимком Чехова написала мудрые слова. Она считает, что точное объяснение этому прекрасному чувству никто четко высказать не смог, кроме знаменитой американской поэтессы Эмили Дикинсон.Анфиса считает то, что у любви есть свой собственный праздник – это уже прекрасно. Она призналась в любви всем своим подписчикам, и будет стараться как можно чаще давать ответы на все комментарии, правда времени на это у нее не хватает.В ответ поклонники осыпали свою любимицу поздравлениями, даже нашелся тот, кто посвятил ей свои стихи. К этому посту никто не написал негативного высказывания, хотя комментариев было достаточно много. А публикация насобирала 5 тысяч лайков.