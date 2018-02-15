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Анна Михалкова показала старое фото своих родителей

Анна Михалкова в честь 71 дня рождения её мамы, продемонстрировала своим фанатам старую фотографию. На данном снимке запечатлены её родители - Татьяна Михалкова и Никита Михалков в молодости.

Анна Михалкова показала старое фото своих родителей

В рамках Instagram Анна обнародовала публикацию, на которой изображён молодой Никита Михалков вместе со своей женой Татьяной. Под снимком Анна Михалкова написала, что данный кадр появился в её микроблоге четырнадцатого февраля неслучайно. Тогда когда люди празднуют День святого Валентина, в звёздном семействе празднуют день рождения матери Анны, которой в этот день исполняется 71 год. Фото в течение одиннадцати часов сумело собрать около 17 тысяч лайков.

В комментариях фанаты назвали маму Михалковой настоящей красавицей. Они пожелали ей крепкого здоровья и долголетия. Фолловеры отметили, что счастье в семье Татьяны Михалковой уже есть, потому что ей с мужем удалось вырастить благодарную и чудесную дочь.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 00:00
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