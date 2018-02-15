Анна Михалкова показала старое фото своих родителей

В рамках Instagram Анна обнародовала публикацию, на которой изображён молодой Никита Михалков вместе со своей женой Татьяной. Под снимком Анна Михалкова написала, что данный кадр появился в её микроблоге четырнадцатого февраля неслучайно. Тогда когда люди празднуют День святого Валентина, в звёздном семействе празднуют день рождения матери Анны, которой в этот день исполняется 71 год. Фото в течение одиннадцати часов сумело собрать около 17 тысяч лайков.В комментариях фанаты назвали маму Михалковой настоящей красавицей. Они пожелали ей крепкого здоровья и долголетия. Фолловеры отметили, что счастье в семье Татьяны Михалковой уже есть, потому что ей с мужем удалось вырастить благодарную и чудесную дочь.