Курбан Омаров подарил дочери серьги с бриллиантами

«Первые серёжки с бриллиантами Теоны… пока не совсем понимает всей ценности подарка, но решил запечатлеть этот момент», - комментирует Курбан пост с подарком.

Вот и теперь мужчина выложил видео, на котором можно видеть, как папа дарит маленькой дочурке Теоне серьги с бриллиантами.Надо отметить, что многочисленные подписчики были возмущены такому факту, ибо девочке всего 2 годика. Все шокированы, что малышка уже получает такие дорогие подарки.Сам муж Бородиной пока не прокомментировал подаренные драгоценности ребёнку.