Курбан Омаров подарил дочери серьги с бриллиантами
Супруг звёздной ведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров постоянно выкладывает в Инстаграме различные забавные видеоролики о жизни своей семьи.
Вот и теперь мужчина выложил видео, на котором можно видеть, как папа дарит маленькой дочурке Теоне серьги с бриллиантами.
Надо отметить, что многочисленные подписчики были возмущены такому факту, ибо девочке всего 2 годика. Все шокированы, что малышка уже получает такие дорогие подарки.
Сам муж Бородиной пока не прокомментировал подаренные драгоценности ребёнку.
Вот и теперь мужчина выложил видео, на котором можно видеть, как папа дарит маленькой дочурке Теоне серьги с бриллиантами.
«Первые серёжки с бриллиантами Теоны… пока не совсем понимает всей ценности подарка, но решил запечатлеть этот момент», - комментирует Курбан пост с подарком.
Надо отметить, что многочисленные подписчики были возмущены такому факту, ибо девочке всего 2 годика. Все шокированы, что малышка уже получает такие дорогие подарки.
Сам муж Бородиной пока не прокомментировал подаренные драгоценности ребёнку.