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Курбан Омаров подарил дочери серьги с бриллиантами

Супруг звёздной ведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров постоянно выкладывает в Инстаграме различные забавные видеоролики о жизни своей семьи.

Вот и теперь мужчина выложил видео, на котором можно видеть, как папа дарит маленькой дочурке Теоне серьги с бриллиантами.

Курбан Омаров подарил дочери серьги с бриллиантами

«Первые серёжки с бриллиантами Теоны… пока не совсем понимает всей ценности подарка, но решил запечатлеть этот момент», - комментирует Курбан пост с подарком.

Надо отметить, что многочисленные подписчики были возмущены такому факту, ибо девочке всего 2 годика. Все шокированы, что малышка уже получает такие дорогие подарки.

Сам муж Бородиной пока не прокомментировал подаренные драгоценности ребёнку.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 20:04
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