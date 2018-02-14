В норвежском городе Лонгйир запрещены похороны людей и содержание в домах кошек

Решение о телах усопших было принято в 50-х годах, потому что они просто не разлагаются из-за холода. До сих пор в этом месте хранятся трупы 11 горожан, умерших от испанского гриппа в 1918 г, которых похоронили в твердой почве. Во время эпидемии 2000 человек должны выехать отсюда в другое место.Домашние питомцы впали в немилость из-за птиц, чтобы не допустить уничтожения редких видов, а оружие пригодиться человеку при встрече с белым медведем, потому что количество особей намного больше, чем их двуногих собратьев.