АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Февральские праздники в разных странах мира показывают туристам колоритные традиции народов
EUR 71.23 USD 57.59
Курс валют на 15.02.2018

В норвежском городе Лонгйир запрещены похороны людей и содержание в домах кошек

В норвежском городе Лонгйир запрещены похороны людей, а также жители не могут держать в доме кошек, и обязаны носить с собой ружье. Он является самым северным уголком архипелага Шпицберген и его население 4 месяца не видит солнечного света.

Решение о телах усопших было принято в 50-х годах, потому что они просто не разлагаются из-за холода. До сих пор в этом месте хранятся трупы 11 горожан, умерших от испанского гриппа в 1918 г, которых похоронили в твердой почве. Во время эпидемии 2000 человек должны выехать отсюда в другое место.

В норвежском городе Лонгйир запрещены похороны людей и содержание в домах кошек


Домашние питомцы впали в немилость из-за птиц, чтобы не допустить уничтожения редких видов, а оружие пригодиться человеку при встрече с белым медведем, потому что количество особей намного больше, чем их двуногих собратьев.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Муравьи вылечивают раненых насекомых
Samsung начинает переработку старых телефонов для
Криптовалютчики мешают специалистам SETI искать
Советская летчица Марина Попович получила задание
Анна Михалкова показала старое фото своих
Ученые выявили новые особенности сильных
Ученые изучили как выветривание морского дна
Елена Воробей чуть не разорилась в Испании
Ученые разрабатывают принципиально новый метод
Туманность Андромеды сформировалась в «недавней»
В норвежском городе Лонгйир запрещены похороны
Автономное беспилотное воздушное такси начнет
Ген, провоцирующий рак, контролирует воспаление в
Нацисты сконструировали космический корабль для
Ученые: Слабосоленая вода изменила форму раковин
Возле берегов Японии был найден подводный
Большинство устройств на Android уже заражены
Клип Ольги Бузовой на композицию WI-FI произвел
Милонов прокомментировал законопроект касательно
Олимпиада оказалась под угрозой срыва из-за
Ученые впервые наблюдали электронную динамику
Летающая тарелка стала причиной мощного
Поклонники назвали Дженнифер Лопес леопардовой
Возлюбленная Олега Яковлева Александра Куцевол
Антон Гусев и Виктория Романец мило поздравили
На древней карте Америки ученые обнаружили
Ученые: Размножение людей в космосе
"Синтоловый качок" поздравил девушек с Днем всех
В Петербурге полиция нашла в квартире мумию
Поклонники Ирины Дубцовой считают, что у нее
Просмотреть все новости