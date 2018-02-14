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Возле берегов Японии был найден подводный супервулкан-убийца – Ученые

Японские ученые нашли возле берегов страны подводный супервулкан-убийцу. Опасный природный объект расположился на 10-километровом расстоянии от острова Кюсю.

Также было отмечено, что это чудо находится в тихоокеанском “огненном кольце” и имеет 10-километровый кратер. Пока специалисты ведут наблюдения за источником раскаленной магмы, готовой в любой момент вырваться наружу. Тогда жертвами извержения древнего исполина станут 100 млн японцев.

Возле берегов Японии был найден подводный супервулкан-убийца – Ученые


В последний раз во время активности он погубил половину жителей страны, так что сейчас эксперты переживают, что ситуация может повториться. Катастрофа вызовет цунами и может затронуть население Северной Америки, хотя пока ее возможность составляет 1%.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:20
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