Возле берегов Японии был найден подводный супервулкан-убийца – Ученые

Также было отмечено, что это чудо находится в тихоокеанском “огненном кольце” и имеет 10-километровый кратер. Пока специалисты ведут наблюдения за источником раскаленной магмы, готовой в любой момент вырваться наружу. Тогда жертвами извержения древнего исполина станут 100 млн японцев.В последний раз во время активности он погубил половину жителей страны, так что сейчас эксперты переживают, что ситуация может повториться. Катастрофа вызовет цунами и может затронуть население Северной Америки, хотя пока ее возможность составляет 1%.