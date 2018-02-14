Елена Воробей чуть не разорилась в Испании

Одним из самых запоминающихся моментов всего отпуска является поход Воробей в ресторан, имеющего три мишленовские звезды. Казусы в данном заведении начались ещё за день до его посещения. Для посещения этого ресторана сначала нужно заполнить анкету, чтобы стать в очередь посетителей.Лучший ресторан мира оказался также самым дорогим в мире. В меню заведения предлагалось несколько блюд с зафиксированными ценами, которые за порцию составляли 180 евро и выше, это без напитков. В результате, Елена Воробей заплатила баснословную сумму за заказанную еду и недешёвое вино.