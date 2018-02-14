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Елена Воробей чуть не разорилась в Испании

Елена Воробей, являющаяся знаменитой юмористкой, недавно отправилась отдыхать в Испанию. Как оказалось, отдых стал одним из самых незабываемых в жизни артистки. Невзирая на то, что знаменитость неоднократно бывала в данной стране, последняя её поездка оказалась особенной.

Елена Воробей чуть не разорилась в Испании

Одним из самых запоминающихся моментов всего отпуска является поход Воробей в ресторан, имеющего три мишленовские звезды. Казусы в данном заведении начались ещё за день до его посещения. Для посещения этого ресторана сначала нужно заполнить анкету, чтобы стать в очередь посетителей.

Лучший ресторан мира оказался также самым дорогим в мире. В меню заведения предлагалось несколько блюд с зафиксированными ценами, которые за порцию составляли 180 евро и выше, это без напитков. В результате, Елена Воробей заплатила баснословную сумму за заказанную еду и недешёвое вино.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 23:30
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