Ученые: Размножение людей в космосе затруднительно из-за микрогравитации и радиации
Ученые долгое время пытаются найти возможности для размножения людей в космосе. К сожалению, им пришлось признать, что оно пока затруднительно из-за микрогравитации и радиации.
Во время невесомости сперма не понимает, куда ей нужно двигаться дальше, а также это относится к делению клеток во время зачатия естественным путем. На МКС была предпринята попытка выращивания тритона из икринки, однако, в результате нарушения процесса, отвечающего за формирования скелета, веретено деления вместо трех клеток создавало 4 аналога.
В будущем такая возможность у людей может появиться, но сейчас радиация разрушит ДНК эмбриона, став причиной рождения стерильного малыша или лиц с сильными патологиями. При создании генератора гравитации данные проблемы исчезнут, а пока японским ученым удалось оплодотворить самок мышей спермой, пробывшей на станции год, как сообщает ToDay News Ufa.
Во время невесомости сперма не понимает, куда ей нужно двигаться дальше, а также это относится к делению клеток во время зачатия естественным путем. На МКС была предпринята попытка выращивания тритона из икринки, однако, в результате нарушения процесса, отвечающего за формирования скелета, веретено деления вместо трех клеток создавало 4 аналога.
В будущем такая возможность у людей может появиться, но сейчас радиация разрушит ДНК эмбриона, став причиной рождения стерильного малыша или лиц с сильными патологиями. При создании генератора гравитации данные проблемы исчезнут, а пока японским ученым удалось оплодотворить самок мышей спермой, пробывшей на станции год, как сообщает ToDay News Ufa.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:00