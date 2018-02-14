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Ученые: Слабосоленая вода изменила форму раковин мидий

Ученые после исследований выяснили, что слабосоленая вода изменила форму раковин мидий. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Экспедиции были на побережье Балтики и Северной Атлантики, после чего эксперты изучили аналоги в Арктике, показали, что моллюски подвержены воздействию температуры воды с ее соленостью, а также учитывается доступность пищи. Они идентично ведут себя в таких регионах, если изменяются условия жизни.

Ученые: Слабосоленая вода изменила форму раковин мидий


Обильная еда в холодной среде с малым количеством соли вытягивает их раковины, а собратья, живущие в теплых местах с нехваткой важных веществ, имеют круглые формы. Такая информация позволит ученым выяснить, как будут вести себя мидии во время глобального потепления, несущего негативные последствия для планеты и ее обитателей.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:30
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