Летающая тарелка стала причиной мощного землетрясения на Гавайях
Местные жители на Гавайях стали невольными свидетелями появления в небе летающей тарелки, излучающей сильное свечение. Она стала причиной мощного землетрясения, начавшегося через некоторое время.
Объект имел серебристый оттенок и поразил людей ярким светом, но потом пришельцы решили быстро исчезнуть среди облаков, растворившись в воздухе. Исследователи после изучения материалов сделали выводы, что НЛО могло указать землянам на грядущую катастрофу или действительно спровоцировать ее появление.
В момент появления внеземного корабля была зафиксирована сильная активность электромагнитных полей, после чего начались процессы в недрах земли. Это не может быть простым совпадением и указывает на возможности гуманоидов.
Объект имел серебристый оттенок и поразил людей ярким светом, но потом пришельцы решили быстро исчезнуть среди облаков, растворившись в воздухе. Исследователи после изучения материалов сделали выводы, что НЛО могло указать землянам на грядущую катастрофу или действительно спровоцировать ее появление.
В момент появления внеземного корабля была зафиксирована сильная активность электромагнитных полей, после чего начались процессы в недрах земли. Это не может быть простым совпадением и указывает на возможности гуманоидов.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:40