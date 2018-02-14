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Летающая тарелка стала причиной мощного землетрясения на Гавайях

Местные жители на Гавайях стали невольными свидетелями появления в небе летающей тарелки, излучающей сильное свечение. Она стала причиной мощного землетрясения, начавшегося через некоторое время.

Объект имел серебристый оттенок и поразил людей ярким светом, но потом пришельцы решили быстро исчезнуть среди облаков, растворившись в воздухе. Исследователи после изучения материалов сделали выводы, что НЛО могло указать землянам на грядущую катастрофу или действительно спровоцировать ее появление.

Летающая тарелка стала причиной мощного землетрясения на Гавайях


В момент появления внеземного корабля была зафиксирована сильная активность электромагнитных полей, после чего начались процессы в недрах земли. Это не может быть простым совпадением и указывает на возможности гуманоидов.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:40
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