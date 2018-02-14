Летающая тарелка стала причиной мощного землетрясения на Гавайях

Объект имел серебристый оттенок и поразил людей ярким светом, но потом пришельцы решили быстро исчезнуть среди облаков, растворившись в воздухе. Исследователи после изучения материалов сделали выводы, что НЛО могло указать землянам на грядущую катастрофу или действительно спровоцировать ее появление.В момент появления внеземного корабля была зафиксирована сильная активность электромагнитных полей, после чего начались процессы в недрах земли. Это не может быть простым совпадением и указывает на возможности гуманоидов.