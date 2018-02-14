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Автономное беспилотное воздушное такси начнет работу в Дубае

Дубай войдет в историю, как первый город, который запустит перевозку пассажиров, используя воздушное такси без управления пилотом. Принято соответствующее решение в ходе проведения в ОАЭ Всемирного правительственного саммита.

В рамках мероприятия, крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), представил разработку проекта нового вида транспортного средства – беспилотного воздушного такси. На текущий момент, именно Дубай представляет первый город, на территории которого будет работать подобный вид транспорта.
Автономное беспилотное воздушное такси начнет работу в Дубае


В сообщения отмечено, что оснащение такси соответствует всем стандартам необходимой надежности и безопасности. В дополнение ко всему, транспорт абсолютно чистый в экологическом плане, по причине работы исключительно на электричестве. Осуществление всего хода его работы полностью автономно и основано на GPS-технологиях. Но контроль оператора, частично так же будет задействован.

Как планируют разработчики, полеты в аэротакси по времени будут составлять не более чем 30 минут, при скорости - 100 км/час, и высоте над землей – не превышая 2000 метров.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 22:50
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