Автономное беспилотное воздушное такси начнет работу в Дубае

В рамках мероприятия, крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), представил разработку проекта нового вида транспортного средства – беспилотного воздушного такси. На текущий момент, именно Дубай представляет первый город, на территории которого будет работать подобный вид транспорта.В сообщения отмечено, что оснащение такси соответствует всем стандартам необходимой надежности и безопасности. В дополнение ко всему, транспорт абсолютно чистый в экологическом плане, по причине работы исключительно на электричестве. Осуществление всего хода его работы полностью автономно и основано на GPS-технологиях. Но контроль оператора, частично так же будет задействован.Как планируют разработчики, полеты в аэротакси по времени будут составлять не более чем 30 минут, при скорости - 100 км/час, и высоте над землей – не превышая 2000 метров.