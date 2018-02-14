Олимпиада оказалась под угрозой срыва из-за сильного урагана в Пхенчхане

Порывы ветра снесли палатки, и люди держались руками за заборы, а в воздухе носились части конструкций. Есть сведения о пострадавших лицах, а также отменена женская гонка по биатлону. Остальные соревнования на улице тоже находятся под вопросом. Также погодные условия помешали провести матч между хоккеистами РФ и Словакии.Спасатели предупреждают население об опасности и просят не выходить на улицы. Также досталось тигренку Сухорангу, у которого сейчас свернута шея. Рабочим удалось закрыть талисман пленкой, чтобы он сломался полностью, но пропускные пункты уничтожены.