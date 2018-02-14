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"Синтоловый качок" поздравил девушек с Днем всех влюбленных

Кирилл Терешин, более известный как "синтоловый качок", записал видеоролик с обращением ко всем девушкам в честь всемирного Дня влюбленных.

"Синтоловый качок" поздравил девушек с Днем всех влюбленных

Терешин порекомендовал, как подарок в день любви, заказать его "двоечку с апперкотом", при этом поздравил всех женщин с Днем святого Валентина. В конце видеообращения молодой человек послал воздушный поцелуй.

Кирилл Терешин стал популярный благодаря инъекции синтола, которую он сделал себе в мышцы, из-за чего у парня чересчур увеличились бицепсы. В данное время Кирилл на рекламе прилично зарабатывает. Молодой человек может себе позволить сделать операции на губах, импланты в икры, наращивание ногтей и много чего ещё для поддержания образа фрика.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:50
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