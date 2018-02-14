"Синтоловый качок" поздравил девушек с Днем всех влюбленных

Терешин порекомендовал, как подарок в день любви, заказать его "двоечку с апперкотом", при этом поздравил всех женщин с Днем святого Валентина. В конце видеообращения молодой человек послал воздушный поцелуй.Кирилл Терешин стал популярный благодаря инъекции синтола, которую он сделал себе в мышцы, из-за чего у парня чересчур увеличились бицепсы. В данное время Кирилл на рекламе прилично зарабатывает. Молодой человек может себе позволить сделать операции на губах, импланты в икры, наращивание ногтей и много чего ещё для поддержания образа фрика.