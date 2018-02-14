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Возлюбленная Олега Яковлева Александра Куцевол рассказала о тайной свадьбе с певцом в Сербии

После смерти Олега Яковлева борьба его за наследство продолжается и возлюбленная звезды готова оспорить завещание, где не указано ее имя. Александра Куцевол рассказала журналистам о тайной свадьбе с певцом в Сербии.

Она прислала нотариусу документ, подтверждающий информацию о 5-летнем браке за границей. Родственница Олега Яковлева Татьяна не верит в его подлинность, потому что он никогда не хотел жениться. Однако из записей видно, что пара расписалась в небольшом городе страны, хотя племянница не понимает, зачем музыканту нужно было ехать сюда, имея квартиру в Черногории.

Возлюбленная Олега Яковлева Александра Куцевол рассказала о тайной свадьбе с певцом в Сербии


Возможно, он просто не хотел расстраивать своих поклонниц изменениями в личной жизни, а потому предпочел утаить брак от друзей и близких людей. Также нет фото и подписей свидетелей в книге регистрации, так что пока проводится проверка полученных сведений, а возлюбленная звезды продолжает жить в его квартире, и привезла сюда своих родственников.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:20
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