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Большинство устройств на Android уже заражены вирусами-майнерами

В последних сообщениях компании Malwarebytes Labs утверждается, что миллионы устройств на базе Android во всем мире заражены вредоносной программой. Указанное программное средство, занимается скрытыми формами майнинга криптовалют. С помощью хакерского ПО, устройство пользователя превращается в средства временного инструмента, предназначенного для получения криптовалют.

Опубликованная информация свидетельствует, что хакеры реализовали возможность запуска своей схемы в действие. Принцип основан на обмане пользователей, в результате чего они попадают в условную «ловушку». Принцип в следующем, когда блокируется экран гаджета на Android, информационное изображение, появляющееся на нем, сообщает, что смартфон подает признаки присутствия «подозрительной активности». Это тот момент, когда у юзеров нет возможности покинуть хакерский сайт, а программа приступает к активному майнингу и за несколько минут успевает принести вред, своими действиями.
Большинство устройств на Android уже заражены вирусами-майнерами


Естественно, что на кошелек хакеров поступают все средства от майнинга. Пользователю суждено оставаться жертвой, предоставившей свой планшет или телефон для использования в качестве инструмента чужого обогащения. Как рассказали эксперты, пользователям необходимо обратить особое внимание на средства для защиты своих гаджетов, по причине опасности быть подверженными атаками как устройств, так и их самих.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 22:10
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