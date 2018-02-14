Большинство устройств на Android уже заражены вирусами-майнерами

Опубликованная информация свидетельствует, что хакеры реализовали возможность запуска своей схемы в действие. Принцип основан на обмане пользователей, в результате чего они попадают в условную «ловушку». Принцип в следующем, когда блокируется экран гаджета на Android, информационное изображение, появляющееся на нем, сообщает, что смартфон подает признаки присутствия «подозрительной активности». Это тот момент, когда у юзеров нет возможности покинуть хакерский сайт, а программа приступает к активному майнингу и за несколько минут успевает принести вред, своими действиями.Естественно, что на кошелек хакеров поступают все средства от майнинга. Пользователю суждено оставаться жертвой, предоставившей свой планшет или телефон для использования в качестве инструмента чужого обогащения. Как рассказали эксперты, пользователям необходимо обратить особое внимание на средства для защиты своих гаджетов, по причине опасности быть подверженными атаками как устройств, так и их самих.