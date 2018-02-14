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Милонов прокомментировал законопроект касательно пожизненного лишения свободы для педофилов

Группой депутатов Госдумы предложено в законодательство внести поправки. Педофилы согласно им будут пожизненно лишаться свободы.

Милонов прокомментировал законопроект касательно пожизненного лишения свободы для педофилов

"Политэксперт" передает, что предложение выдвинула инициативная группа, возглавляемая вице-спикером Ириной Яровой. Парламентарии отметили, что это поможет в защите подросткового поколения от посягательств на физическое, а также моральное здоровье. Такие меры при принятии Госдумой закона, будут предусматриваться для тех, кто осуществил насильственные сексуальные действия по отношении к детям до 14 лет. Виталий Милонов, являющийся депутатом Госдумы, заметил, что не следует забывать, что педофилов нужно вычислять. Имеются механизмы, которые позволяют до совершения деяния обнаружить злоумышленника.

Планируется пересмотр аспекта «сроков давности», действующих в отношении прочих преступлений. Злодеяния в случае с детьми долго остаются тайными, потому что несовершеннолетние очень сильно их переживают.
Общество
Добавил: tantan61 Вчера, 22:00
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