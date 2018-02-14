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На древней карте Америки ученые обнаружили русалку с летающей тарелкой в руках

На древней карте Америки ученые обнаружили русалку с летающей тарелкой в руке. Этот документ был создан картографом Диего Гутьерресом и художником Иеронимом Коком в 1562 г.

Этот шедевр эпохи был одобрен испанским монархом, а также показывает представления людей о новом континенте, открытом Колумбом. В описании указано, что карта имеет много названий рек вместе с поселениями и морскими территориями, а также на ней есть изображения судов, сменяющиеся гигантами и каннибалами, приносящими пленников в жертву богам.

На древней карте Америки ученые обнаружили русалку с летающей тарелкой в руках


В многообразии рисунков с различными чудовищами и животными эксперты заметили даже извержение мексиканского вулкана, но особое внимание вызывала Огненная земля. Именно в этой части раритета расположились мифические существа с НЛО, но пока ученым не удается разгадать тайну, зашифрованную в карте.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:10
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