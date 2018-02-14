На древней карте Америки ученые обнаружили русалку с летающей тарелкой в руках

Этот шедевр эпохи был одобрен испанским монархом, а также показывает представления людей о новом континенте, открытом Колумбом. В описании указано, что карта имеет много названий рек вместе с поселениями и морскими территориями, а также на ней есть изображения судов, сменяющиеся гигантами и каннибалами, приносящими пленников в жертву богам.В многообразии рисунков с различными чудовищами и животными эксперты заметили даже извержение мексиканского вулкана, но особое внимание вызывала Огненная земля. Именно в этой части раритета расположились мифические существа с НЛО, но пока ученым не удается разгадать тайну, зашифрованную в карте.